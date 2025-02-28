Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 27 на 28 февраля военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку на Брянскую область. Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над регионом. Система противовоздушной обороны уничтожила всех нарушителей.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.