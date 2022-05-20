Начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ проигнорировал официальные запросы.

Чиновника Жуковской администрации суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.

В прокуратуру Жуковского района пожаловался индивидуальный предприниматель. Он занимается перевозками. Бизнесмен подал в Росдормониторинг два заявления на получение специальных разрешений на перевозку крупногабаритного груза. Заявки взяли в работу и направили на согласование в администрацию Жуковского муниципального округа как к владельцу автомобильных дорог.

Но в течение положенных четырёх дней чиновники на запрос не ответили. Росдормониторинг отказал ИП в выдаче разрешений. Предприниматель потерпел убытки.

Начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Жуковского муниципального округа прокуратура привлекла к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.