Директора брянского предприятия оштрафовали за сброс грязной воды в реку

Директора брянского коммунального предприятия оштрафовали за сброс грязной воды в реку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства муниципальным предприятием города Дятьково «Канализационное хозяйство». Специалисты выяснили, что с трёх очистных сооружений предприятия происходит сброс очищенных сточных вод с превышением показателей в реку Олешня.

В адрес директора предприятия прокуратура внесла представление, а также инициировала его привлечение к административной ответственности. Суд оштрафовал руководителя на 10 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники предприятие ремонтируют оборудование, карты полей фильтрации, транспортирующие лотки, биофильтры и очищают отстойники от накопившегося осадка.