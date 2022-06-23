До 27 градусов потеплеет в Брянской области

Ночью на некоторые районы опустится туман.

В пятницу, 24 июня в Брянской области потеплеет до 27 градусов, сообщили в региональном МЧС.

Днём в регионе осадков не ожидается. Ночью на некоторые районы может опуститься туман, а также пролиться дождь. Ветер будет дуть северо-восточный ночью с порывами 8-13 м/с.

Ночью температура опустится до +11ºC . А днём потеплеет до +27ºC.