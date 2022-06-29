Дома в Глинищево подключили к газу после вмешательства прокуратуры

Местная администрация тянула с запуском газопровода.

Дома жителей в селе Глинищево подключили к газу после вмешательства прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что жители улиц Северная, Вишневая, Лебедева длительное время оставались без голубого топлива. Администрация Брянского района тянула с запуском пункта редуцирования и газопровода низкого давления.

Работы начались только после представления прокуратуры к главе администрации. И в июне «Газпром межрегионгаз Брянск» запустил газ в жилые дома жителей.