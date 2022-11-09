Дожди и туманы придут на Брянщину в четверг

Брянскую область в четверг накроют дожди и туманы. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В четверг, 10 ноября в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют. А днём в некоторых районах пройдут дожди. Также некоторые районы накроет туман. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до +1ºC . Днём воздух прогреется до +10ºC.