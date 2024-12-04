Фестиваль театрального искусства прошёл в Брянске
Фестиваль театрального искусства собрал 154 участника в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Во Дворце культуры БМЗ подвели итоги V юбилейного фестиваля театрального искусства «Классика в классы». Он проходит в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В фестивале поучаствовали 154 школьных театральных коллектива из 24 муниципалитетов Брянской области.
Победителей и призёров поздравили заместитель губернатора Валентина Миронова и руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества».