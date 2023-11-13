Глава брянского села предстанет перед судом из-за махинаций с выплатами

Глава брянского села предстанет перед судом за превышение должностных полномочий при выдачи документов для получения чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий. Приговор выслушает глава сельского поселения Новозыбковского района.
По версии правоохранителей, в апреле и сентябре 2017 года чиновник выдал местной жительнице справки и выписку из похозяйственной книги с ложными данными о праве собственности на землю и дом в селе Новые Бобовичи. С их помощью женщина получила компенсацию ущерба из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она получила свыше 1,7 млн рублей.
Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве при получении выплаты.
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