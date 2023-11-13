Город32

Глава брянского села предстанет перед судом из-за махинаций с выплатами

2023, 13 ноября 14:37 Разное
Глава брянского села предстанет перед судом из-за махинаций с выплатами
Источник фото

Глава брянского села предстанет перед судом за превышение должностных полномочий при выдачи документов для получения чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Новозыбковский городской суд  рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий. Приговор выслушает глава сельского поселения Новозыбковского района. 

По версии правоохранителей, в апреле и сентябре 2017 года чиновник выдал местной жительнице справки и выписку из похозяйственной книги с ложными данными о праве собственности на землю и дом в селе Новые Бобовичи. С их помощью женщина получила компенсацию ущерба из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она получила свыше 1,7 млн рублей.

Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве при получении выплаты.

Читайте также
Жительница Брасовского района получила грант на покупку коров
13 ноября 18:40
Жительница Брасовского района получила грант на покупку коров
Более полутора миллионов рублей лишились брянцы после общения с лжебанкирами
13 ноября 17:35
Более полутора миллионов рублей лишились брянцы после общения с лжебанкирами
Дети ветеранов СВО посетили занятие по минно-взрывному делу
13 ноября 16:36
Дети ветеранов СВО посетили занятие по минно-взрывному делу
Начальника брянской таможни обвиняют в получении крупной взятки
13 ноября 12:47
Начальника брянской таможни обвиняют в получении крупной взятки

Новости регионов

08.11.2023 15:09
Сплочённость и братство
В областном центре состоялся фестиваль национальных культур. Мероприятие ежегодно проходит накануне Дня народного единства. Как отмечали организаторы, ключевой целью фестиваля является укрепление сплочённости и братства народов, населяющих Смоленщину. В своём обращении к собравшимся заместитель Председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов отметил, что сегодня как никогда важно развивать и укреплять межнациональные связи и отношения между народами,
08.11.2023 15:06
На татами по традиции
Масштабный фестиваль борьбы «Юность России» прошёл при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». В этом году в областной центр приехали команды из 17 субъектов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который возглавляет в регионе попечительский совет Федерации дзюдо и партпроект «Zа самбо», пожелал участникам ярких поединков и честной
08.11.2023 13:00
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 13,7% за 10 месяцев
В январе-октябре 2023 года погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 2,5 млн тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (рост в 1,2 раза к январю-октябрю 2022 года); строительных грузов – 274
07.11.2023 16:24
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
В связи с сокращением светового дня и наступлением неблагоприятных погодных условий, ухудшающих видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в Смоленской области. В рамках профилактической акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 7 по 20 ноября, будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП в местах пересечения автомобильных и

Актуальные темы

Лента новостей
Замминистра МВД России открыл новое здание для брянской полиции
Общество
12 сеансов прошли в первый день работы бассейна в новом ФОКе Брянска
Лента новостей
Пожилая женщина пострадала при обстреле брянского села
Лента новостей
Два брянских села попали под обстрел
Разное
В брянской школе математику вели учителя истории и физкультуры

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» подтвердил лидерские позиции на рынке труда
«Ростелеком» подтвердил лидерские позиции на рынке труда

«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей России в 2023 году по версии издания Forbes. По сумме всех показателей[i] компания включена в группу «платиновых» лидеров, которая объединяет самых привлекательных работодателей. Таким образом «Ростелеком» подтвердил позицию, которую занял в прошлом году. В рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по основным метрикам, соответствующим ESG[ii]-повестке: «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление».

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» обновляет автопарк для обеспечения надежного электроснабжения
«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» обновляет автопарк для обеспечения надежного электроснабжения

ООО «Брянскэлектро», которое входит в группу Компаний «Россети Центр» получило новые автомобили. Торжественное мероприятие, на котором руководитель филиала «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» Федор Капшуков вручил ключи от транспортных средств представителям производственных подразделений, прошло в РЭС «Брянские электрические сети» (РЭС БЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.