Глава брянского села предстанет перед судом из-за махинаций с выплатами

Глава брянского села предстанет перед судом за превышение должностных полномочий при выдачи документов для получения чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий. Приговор выслушает глава сельского поселения Новозыбковского района.

По версии правоохранителей, в апреле и сентябре 2017 года чиновник выдал местной жительнице справки и выписку из похозяйственной книги с ложными данными о праве собственности на землю и дом в селе Новые Бобовичи. С их помощью женщина получила компенсацию ущерба из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она получила свыше 1,7 млн рублей.

Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве при получении выплаты.