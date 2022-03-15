Глава брянской администрации поручил привести в порядок мемориалы

Благоустройство необходимо провести в короткий срок.

На расширенном совещании глава Брянской городской администрации Александр Макаров поручил управлению ЖКХ и дорожного управления активизировать работы по ремонту и уборке дорог. Кроме того, он дал указания главам районов и руководителю городских кладбищ приступить к благоустройству памятников и мемориалов.

«Незамедлительно начинайте эту работу. Все наши священные, памятные места должны быть приведены в порядок после зимы в максимально сжатые сроки», — подчеркнул Александр Макаров.