Град и грозы ожидаются на Брянщине в субботу
Дожди с градом и грозы накроют Брянщину в ближайшую в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
В субботу, 12 августа, в Брянской области. Днем пройдут дожди, а в некоторых районах с градом. Также прогремят грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.
Температура ночью опустится до +14ºC. Днём воздух прогреется до +23ºC.
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