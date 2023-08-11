Град и грозы ожидаются на Брянщине в субботу

Дожди с градом и грозы накроют Брянщину в ближайшую в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 12 августа, в Брянской области. Днем пройдут дожди, а в некоторых районах с градом. Также прогремят грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура ночью опустится до +14ºC. Днём воздух прогреется до +23ºC.