Грозы прогнозируют синоптики в середине недели в Брянской области

Грозы и сильный ветер прогнозируют синоптики в середине недели в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным Брянского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 августа в регионе будет облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Днём западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +5ºC. А днём воздух прогреется до +20ºC.