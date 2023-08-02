Кражу бензопилы раскрыли полицейские в Унече

В Унечском районе стражи порядка раскрыли кражу бензопилы. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 52-летняя жительница Унечи. Неделю женщины не было дома . За этом время с территории домовладения пропала бензопила. Технику потерпевшая оценила в 14 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого в преступлении. 49-летний житель Унечи уже ранее был судим за краж. Бензопилу правоохранители обнаружили дома у мужчины. Её вернут владелице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.