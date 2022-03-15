Лучшего учителя выберут в Брянской области

Финалист станет участником Всероссийского этапа конкурса.

В Брянске стартовал региональный этап конкурса «Учитель года России».

Пять дней педагоги региона будут проводить конкурсные уроки, классные часы и мастер-классы. Победитель получит звание «Учитель года России – 2022» в Брянской области. А также станет участником Всероссийского финала конкурса.

«Каждый конкурс ещё раз убедительно подтверждает, каким значительным потенциалом обладает наш край. Сколько ярких, талантливых педагогов успешно трудится на брянской земле. Спасибо вам за ваши педагогические находки, смелость, открытость и любовь к профессии. Вы – поистине наш бесценный капитал, достояние, которым можно и нужно гордиться!» — отметил вице-спикер областного парламента Владимир Пронин.