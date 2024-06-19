Лжеоператоры сотовой связи обманули троих брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили более 800 тысяч рублей у троих брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе трое жителей Брянской области пострадали от мошенников, которые представлялись работниками оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщали о необходимости продлить договор обслуживания или заменить устаревшую SIM-карту. Получив доступ к банковским счетам потерпевших, мошенники похитили 852 тысяч рублей.