Молочное производство закрыли в Брянской области из-за нарушений

Молочное производство закрыли в Брянской области из-за растительных жиров в продукции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Брасовского района вместе со специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявили нарушения законодательства о качестве и безопасности молочной продукции на местном предприятии.

В молоке и сливочном масле при исследовании специалисты обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе. Это говорит о нарушении изготовителем технического регламента.

Прокурор в адрес руководителя организации внес представление. С 21 февраля предприятие прекратило производство молочной продукции. А юридическое лицо судом оштрафовано на 30 тысяч рублей.