Молодой брянец отправится в колонию за пьяную езду
Молодой брянец отправится в колонию за угон и пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Клетнянский районный суд вынес приговор по уголовному делу об угоне и управлении машиной в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 24-летний брянец.
Пьяный фигурант угнал автомобиль своего знакомого. К счастью, на дороге его заметили инспекторы ГИБДД. Нарушителя задержали. Инспекторы выяснили, что в апреле 2022 года молодой человек был осужден к обязательным работам за аналогичное нарушение закона.
В этот раз суд отправил нарушителя на полтора года в колонию-поселение. Приговор не вступил в законную силу.
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