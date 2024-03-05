Молодой брянец отправится в колонию за пьяную езду

Молодой брянец отправится в колонию за угон и пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Клетнянский районный суд вынес приговор по уголовному делу об угоне и управлении машиной в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 24-летний брянец.

Пьяный фигурант угнал автомобиль своего знакомого. К счастью, на дороге его заметили инспекторы ГИБДД. Нарушителя задержали. Инспекторы выяснили, что в апреле 2022 года молодой человек был осужден к обязательным работам за аналогичное нарушение закона.

В этот раз суд отправил нарушителя на полтора года в колонию-поселение. Приговор не вступил в законную силу.