На Брянщине 30 родителей оштрафовали за детей на электросамокатах

30 родителей, чьи дети катались на электросамокатах, привлекли к ответственности в Брянской области. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске летом появились сервисы проката электросамокатов. В договорах аренды этого транспорта установлены возрастные ограничения для пользователей от 16 лет. Но некоторые взрослым давали карту подростками на оплату такого развлечения. 30 родителей за халатное отношение к жизни и здоровью собственных детей в Брянской области привлекли к ответственности и оштрафовали.

«Многие не задумываются о серьезности этой проблемы, считая, что их это не касается. Необходимо усилить разъяснительную работу с родителями, ведь дети многое перенимают из их поведения. Только совместная повседневная работа принесёт нужный результат, и тогда электротранспорт в городе станет безопаснее», — сказала руководитель аппарата Брянской городской администрации Алевтина Андреева.