На Брянщине похолодает до минус 16 градусов

В среду, 8 февраля в Брянской области будет переменная облачность и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В Брянской области температура опустится до минус 16 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Дополнительные условия созданы для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Вязьма в Смоленской области В рамках комплексной программы по формированию доступной среды на вокзале Вязьма созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники установили специализированную кассу с заниженным окном, в навигации разместили информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. В конце 2022 года для людей с ограниченными возможностями передвижения в здании вокзала была оборудована санитарная комната. Кроме

МЖД улучшила экологические показатели по итогам 2022 года благодаря модернизации объектов инженерной инфраструктуры На Московской железной дороге реализуется ряд проектов для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Так, в 2022 году сброс недоочищенных стоков по полигону Московской железной дороги снизился на 22,3%. Таких показателей удалось достичь за счет вывода на проектную мощность реконструированных очистных сооружений на станции Смоленск-Сортировочный. Кроме того, в настоящее время завершается реконструкция промышленно-ливневых очистных сооружений

В фокусе особого внимания Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений. Неплатежи довели до суда Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора

С внеплановой проверкой На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета — глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями