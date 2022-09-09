Ночью в Брянской области похолодает до минус трёх градусов

На Брянщине в ночь с пятницы на субботу прогнозируют заморозки и туман.

В субботу, 10 сентября в Брянской области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём в некоторых районах пройдёт небольшой дождь. Ночью и утром также на отдельные территории опустится туман. Ветер южный будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до 0ºC . Местами будут заморозки до -3ºC. Днём потеплеет до +18ºC.