Новую плиту перекрытия люка в Белых Берегах установили после вмешательства прокуратуры

Новую плиту перекрытия канализационного люка в Белых Берегах установили после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру Фокинского района Брянска обратился житель посёлка Белые Берега. Он пожаловался на состояние канализационного колодца, расположенного на пешеходной дорожке. Плита перекрытия сооружения была частично разрушена. Ограждений и предупреждающих об опасности знаков не было. При этом новая плита перекрытия находилась рядом.

Прокурор внёс представление в адрес директора мунпредприятия «Брянский городской водоканал». После этого коммунальщики оперативно заменили разрушенную конструкцию.