Опасную ветку спилили в Брянске

Нависшую над тротуаром ветку дерева спилили в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу очевидцы сообщили о происшествии около школы №37 в Фокинском районе. Там надломилось большое дерево. Сук навис над тротуаром за забором школы.

Спасатели и специалист на автовышке дорожного управления вместе распилили надломленную часть дерева и устранили угрозу.