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От коронавируса никто не умер в Брянской области за семь дней

2022, 17 июня 10:48 Разное
От коронавируса никто не умер в Брянской области за семь дней
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За сутки заболели 12 человек.

С 10 июня в Брянской области смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 4034 брянца. По данным оперативного штаба, эта цифра не менялась уже семь дней.

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 12 человек. Семь жителей попали в больницу. 19 человек победили болезнь

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