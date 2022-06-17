От коронавируса никто не умер в Брянской области за семь дней

За сутки заболели 12 человек.

С 10 июня в Брянской области смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 4034 брянца. По данным оперативного штаба, эта цифра не менялась уже семь дней.

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 12 человек. Семь жителей попали в больницу. 19 человек победили болезнь