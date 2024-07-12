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Подозреваемого в сбыте фальшивых денег задержали брянские полицейские

2024, 12 июля 10:14 Разное
Подозреваемого в сбыте фальшивых денег задержали брянские полицейские
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Подозреваемого в сбыте фальшивых денег задержали полицейские в Почепском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию обратился кассир кафе в посёлке Красный Рог Почепского района. Один из посетителей попытался расплатиться поддельной купюрой. Прибывшие стражи порядка задержали 41-летнего жителя Почепа. 

Мужчина рассказал, что купюру номиналом 5000 рублей он обнаружил месяц назад на заднем сидении своего автомобиля. Его знакомая определила, что банкнота поддельная. Женщина  посоветовала выбросить фальшивку, но мужчина решил попробовать её заплатить. 

Следователи возбудили уголовное дело.

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