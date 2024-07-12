Подозреваемого в сбыте фальшивых денег задержали брянские полицейские
Подозреваемого в сбыте фальшивых денег задержали полицейские в Почепском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратился кассир кафе в посёлке Красный Рог Почепского района. Один из посетителей попытался расплатиться поддельной купюрой. Прибывшие стражи порядка задержали 41-летнего жителя Почепа.
Мужчина рассказал, что купюру номиналом 5000 рублей он обнаружил месяц назад на заднем сидении своего автомобиля. Его знакомая определила, что банкнота поддельная. Женщина посоветовала выбросить фальшивку, но мужчина решил попробовать её заплатить.
Следователи возбудили уголовное дело.
Читайте также
Новости регионов
С бала на работу
Как в регионе поддерживают выпускников колледжей и техникумов. В Смоленской области в этом году почти 5 тысяч студентов завершили обучение по программам среднего профессионального образования. На прошлой неделе в регионе прошёл «Бал выпускников», где наградили отличившихся. Наград за успехи в обучении были удостоены 40 вчерашних студентов, представляющих 28 учреждений СПО региона. По целевому договору Позади
Пусть меня научат!
Накануне Дня семьи, любви и верности в регионе запустили работу первой открытой школы «Родительство в радость» — её «уроки» прошли 7 июля на базе Смоленского государственного медицинского университета. Подробнее о мероприятии рассказал губернатор Василий Анохин, который сам принял участие в работе школы. По его словам, проект нацелен на то, чтобы помочь родителям, в том числе
Сделано в регионе
При поддержке Минпромторга России смоленские промышленные предприятия продолжают реализацию масштабных инвестиционных проектов. Создание новых производств на базе двух крупных предприятий региона – «Рославльские тормозные системы» и «Ярцевский металлургический завод» – стало темой встречи губернатора Василия Анохина и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. «По программе развития «Рославльских тормозных систем» планируется запустить выпуск продукции, востребованной
Важные матчи
В регионе продолжают возрождать профессиональный хоккей. И на этом пути уже есть определённые успехи. Один из них связан с участием смоленского хоккейного клуб «Славутич» в хоккейной Экстралиге чемпионата Республики Беларусь. К предстоящим играм смоляне сегодня активно готовятся. Это тем более значимо, если учесть, что наша команда – единственная, кто представляет Россию в таком престижном белорусском
Стены и перекрытия
В Смоленске активными темпами идёт возведение крупных объектов здравоохранения – онкологического диспансера, детской областной клинической больницы и пристройки к поликлинике №6. Губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях подробнее рассказал смолянам о том, что происходит на стройплощадках, подчеркнув, что ход строительно-монтажных работ находится под его контролем. Так, в здании онкодиспансера строители приступили к кладке