Подразделение Комитета по ЖКХ брянский суд оштрафовал за некачественную дорогу в Белых Берегах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Фокинского района Брянска выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверяющие установили, что автомобильные дороги по маршруту школьного автобуса в посёлке Белые Берега не отвечают требованиям качества и безопасности.

Прокурор внес представление с требованием об устранении нарушений руководителю Комитета по ЖКХ Брянской городской администрации. Подразделение учреждения суд привлёк к административной ответственности и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.