Продавца магазина в Брянске придавило боксом с мясом

Сотрудницу магазина в областном центре придавило термобоксом с мясом при разгрузке товара. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее травмирование женщины. В преступлении обвиняют 35-летнего товароведа магазина на улице Б. Хмельницкого, 11.

19 июля 2022 года на продавца торговой точки при приеме товара упал термобокс с охлаждённой мясной продукцией. Женщина получила тяжкий вред здоровью.

Ответственность за безопасность при проведении приемки товара должна была обеспечить товаровед. Она допустила, что площадка для разгрузки была завалена пустой тарой, а сам бокс стоял на краю.