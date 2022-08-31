Прокуратура добивается установки фонарей в деревне Фошное

Прокуратура подала в суд иск к главе администрации Красногорского района с требованием сделать освещение на трех улицах деревни Фошное.

В надзорное ведомство пожаловались жители населенного пункта. Они рассказали, что на улицах Октябрьской, Комсомольской и в переулке Заречном деревни Фошное нет уличного освещения. На электроопорах даже не установлены светильники.

Прокуратура с инспекторами ГИБДД проверили информацию. Фонарей на дороге действительно нет.

Прокуратура внесла представление главе администрации Красногорского района. Но требования чиновник проигнорировал. Прокуратура обратилась в суд с иском.