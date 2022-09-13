Прокуратура требует отремонтировать дорогу в брянском селе

На ужасающее состояние автомобильной дороги в прокуратуру Погарского района пожаловался житель села Савостьяны. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место. На улицы Заречной дорога действительно состояла из грязи, ям и глубоких колей.

Более 50 мешков мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД во время экологической акции на озере Ключевое в Смоленской области Волонтеры-железнодорожники столичной магистрали провели мероприятие по уборке берегов озера Ключевое в Смоленской области в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Озеро располагается в лесопарке «Красный Бор», который относится к особо охраняемой природной территории и является популярным местом отдыха жителей Смоленска. Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью 1,6 км и собрали более 50 мешков

Движение автомобилей через переезд 356 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 13 сентября На железнодорожном переезде 356 км, расположенном в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Так, 13 сентября с 9:00 до 17:00 железнодорожники уложат новое резинокордовое покрытие. Обращаем внимание, что в указанный период движение автотранспорта через переезд будет закрыто. В качестве альтернативного маршрута на период

Движение автотранспорта через переезд 353 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 12 сентября В связи с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Милохово – Ярцево движение автотранспорта через железнодорожный переезд 353 км, расположенный в районе улицы Халтурина города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 09:00 до 17:00 12 сентября. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через путепровод 350 км по улице 1-я

Погрузка химических и минеральных удобрений на МЖД выросла на 12％ в августе В августе на Московской железной дороге погружено 511,7 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы отправлены со станции Азотная Смоленской области – 160 тыс. тонн и Северная Тульской области – 267 тыс. тонн. Всего в январе-августе со станций МЖД отправлено 3,8 млн тонн химических

Градус общественного настроения Самая безопасная доза алкоголя – невыпитая. 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Врач с 22-летним стажем работы, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» Антон Устинов рассказал о борьбе с пьянством. Пьющие родители, сын, дочь делают невыносимой жизнь всех членов семьи. Проблемы и бытовые трудности близких зависимым неинтересны. Подобная картина, к сожалению, знакома