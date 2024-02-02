Прокуратура требует уволить главу администрации Суземского района из-за возраста

Прокуратура через суд требует уволить главу администрации Суземского района из-за возраста. Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Суземского района выявила нарушения законодательства о муниципальной службе. Так, действующий глава администрации Суземского района достиг предельного возраста в 65 лет, установленного для замещения этой должности. Но Суземский районный Совет народных депутатов контракт с ним не расторг и не продлил.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Высшая инстанция требования удовлетворила и обязала депутатов расторгнуть контракт с главой администрации. Решение не вступило в законную силу.