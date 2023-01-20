Прокуратура вмешалась в дело о затопленных канализацией домах в Клинцах

Делом о затопленных канализационными стоками подвалов в жилых дома Клинцов занялась прокуратура Об том сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура отреагировала на публикации о затоплении подвалов восьми жилых домов канализационными стоками в Клинцах. Авария произошла на Клинцовском городском канализационном коллекторе. При этом ликвидировать её последствия не спешили ни управляющие компании и ни администрация города.

В отношении руководителей трех УК и ответственного должностного лица Клинцовской городской администрации возбудили административные дела. Также прокуратура потребовала быстро ликвидировать потопы.

Кроме того, надзорное ведомство пообещало оценить действия подрядчика, который ремонтировал городской коллектор. Тот нарушил сроки муниципального контракта.