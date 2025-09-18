Ребёнок провалился в открытый колодец в посёлке Локоть
Шестилетний мальчик провалился в открытый колодец в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники прокуратура Брасовского района провели проверку по факту инцидента в посёлке Локоть. 9 сентября на улице Дзержинского в открытый канализационный колодец во время прогулки упал шестилетний мальчик.
Прокурор внес представление в адрес главы районной администрации, потребовав закрыть люк крышкой. Кроме того, надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Пострадавшему ребёнку прокуратура требует заплатить 100 тысяч рублей.
