Ребёнок провалился в открытый колодец в посёлке Локоть

Шестилетний мальчик провалился в открытый колодец в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники прокуратура Брасовского района провели проверку по факту инцидента в посёлке Локоть. 9 сентября на улице Дзержинского в открытый канализационный колодец во время прогулки упал шестилетний мальчик.

Прокурор внес представление в адрес главы районной администрации, потребовав закрыть люк крышкой. Кроме того, надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Пострадавшему ребёнку прокуратура требует заплатить 100 тысяч рублей.