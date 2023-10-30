Сайты по продаже «вейпов» в Клинцах заблокировали по решению суда после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства в городе Клинцы в интернете обнаружили ресурсы, через которые дистанционно продовали никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления. При этом распространение «вейпов» таким способом запрещено законом.

Прокуратура направила в Клинцовский городской суд три административных исковых заявления о блокировке. Высшая инстанция их удовлетворила. Доступ пользователей к сайтам ограничили.