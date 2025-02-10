Санитарная пятница прошла в брянском мемориальном комплексе «Дулаг-142». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На территории бывшего концлагеря «Дулаг-142» на окраине Брянска прошла санитарная пятница. В мероприятии участвовали сотрудники Брянского государственного краеведческого музея и волонтёры регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке дорожного управления Брянска, промышленного парка «Володарский» и АО «Чистая планета». Участники акции собрали мусор и ветки, вырубили кустарники.

После уборки прошла экскурсия об истории и судьбах узников концлагеря «Дулаг-142». Участники смогли увидеть архивные документы и фотографии, а также здания для содержания и принудительного труда заключенных.