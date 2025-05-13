Серию краж из магазина раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в серии краж продуктов на 30 тысяч рублей из магазина раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились работники магазина самообслуживания, расположенного посёлке Клетня. Из торгового зала пропали продукты и спиртные напитки на более чем 30 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в кражах. Судимый за умышленное повреждение имущества 55-летний житель посёлка в течение трёх недель незаметно выносил товары из зала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».