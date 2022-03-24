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Сирота из Погарского района ждал квартиру четыре года

2022, 24 марта 08:30 Разное
Сирота из Погарского района ждал квартиру четыре года
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Администрацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Сирота из Погарского района ждал квартиру четыре года.

Администрацию Погарского района суд обязал обеспечить юношу жильём ещё в 2018 году. Но чиновники решение проигнорировали. В 2020 году мужчина обратился в службу судебных приставов. Там возбудили исполнительное производство. В установленный законом срок квартиру сироте опять не дали. Пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании 50 тысяч рублей сбора и неоднократно предупреждал главу администрации о последствиях.

Глава же пояснил, что исполнить решение суда в срок не может. Молодой человек уже переехал в Брянск, где учится, работает и хочет получить квартиру там.

В октябре 2021 года администрацию района оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого молодой человек всё-таки получил ключи от долгожданной квартиры в областном центре.

 

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