Администрацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Сирота из Погарского района ждал квартиру четыре года.

Администрацию Погарского района суд обязал обеспечить юношу жильём ещё в 2018 году. Но чиновники решение проигнорировали. В 2020 году мужчина обратился в службу судебных приставов. Там возбудили исполнительное производство. В установленный законом срок квартиру сироте опять не дали. Пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании 50 тысяч рублей сбора и неоднократно предупреждал главу администрации о последствиях.

Глава же пояснил, что исполнить решение суда в срок не может. Молодой человек уже переехал в Брянск, где учится, работает и хочет получить квартиру там.

В октябре 2021 года администрацию района оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого молодой человек всё-таки получил ключи от долгожданной квартиры в областном центре.