Сирота из Погарского района ждал квартиру четыре года
Администрацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Сирота из Погарского района ждал квартиру четыре года.
Администрацию Погарского района суд обязал обеспечить юношу жильём ещё в 2018 году. Но чиновники решение проигнорировали. В 2020 году мужчина обратился в службу судебных приставов. Там возбудили исполнительное производство. В установленный законом срок квартиру сироте опять не дали. Пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании 50 тысяч рублей сбора и неоднократно предупреждал главу администрации о последствиях.
Глава же пояснил, что исполнить решение суда в срок не может. Молодой человек уже переехал в Брянск, где учится, работает и хочет получить квартиру там.
В октябре 2021 года администрацию района оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого молодой человек всё-таки получил ключи от долгожданной квартиры в областном центре.