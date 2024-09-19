Спортзал в школе Мглина отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Спортзал в Мглинской школе №1 отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Мглинского района выявили нарушения законодательства в сфере закупок при реализации нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Так, в апреле 2024 года администрация Мглинской школы №1 заключила с подрядной организацией муниципальный контракт по капитальному ремонту школьного спортивного зала. Работы должны были закончить до 25 июля. Но подрядчик в срок ремонт не выполнил.

Прокурор внес представление подрядчику. Гендиректора организации к привлекли к административной ответственности. После этого работы на объекте были завершены.