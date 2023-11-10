Суд конфисковал у брянца мопед за пьяное вождение

Суд отправил брянца на работу за пьяное вождение и конфисковал у него мопед. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело об управлении транспортом в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель Злынки.

13 сентября 2023 года мужчину за рулём мопеда Honda Tact на дороге остановили инспекторы ГИБДД. Водитель оказался пьян. При этом ранее его уже наказывали за аналогичное преступление.

Суд приговорил мужчину к обязательным работам на 280 часов, лишил прав на два с половиной года, а также конфисковал мопед в доход государства. Решение не вступило в законную силу.