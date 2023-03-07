Суд не выпустил по УДО виновного в смерти отца брянца
Брянский суд отказался выпускать из тюрьмы мужчину, забившего собственного отца до смерти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Володарский районный суд Брянска рассмотрел ходатайство 38-летнего осужденного колонии о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В декабре 2012 года он получил 12 лет тюрьмы за убийство отца.
Родственники поссорились во время застолья. Фигурант стал наносить удары пожилому мужчине сиденьем от стула, отверткой, ножом и руками. Он полученных травм потерпевший умер.
Суд учел поведения осужденного в колонии и отказался его выпускать на свободу. Постановление не вступило в законную силу.
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