Суд обязал чиновников убрать свалку у гаражей в Брянске

Суд обязал чиновников убрать свалку у гаражей на улице Крапивницкого в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратурой выявили факт нарушения закона о складировании отходов. Около гаражей на улице Крапивницкого в Брянске проверяющие обнаружили свалку мусора. Прокурор внёс представление сотрудникам администрации города. Но и спустя время свалка осталась на месте.

Из-за бездействия администрации прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанция возложила на Брянскую городскую администрацию обязанность оперативно ликвидировать свалку. Решение не вступило в законную силу. Исполнение контролирует прокуратура.