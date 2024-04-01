Суд оштрафовал брянца за взятку работнику лесничества

Суд оштрафовал на 300 тысяч брянца за взятку работнику лесничества. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Приговор выслушал 50-летний житель Брянского района.

С сентября 2022 года по март 2023 года мужчина передал инженеру по лесопользованию Выгоничского лесничества 40 тысяч рублей за попустительство по службе. Сотрудник ведомство принял у него лесную декларацию без надлежащей проверки.

Суд назначил виновному 300 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу. Получатель взятки ранее уже был осужден.