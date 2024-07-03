По обновлённому мосту в Навлинском районе открыли движение машин

По обновлённой части моста через реку Крапивна в Навлинском районе открыли движение машин. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Навлинском районе идёт капитальный ремонт моста через реку Крапивна. Подрядная организация ООО «Вестроуд» уже смонтировала водопропускные трубы с бетонными лотками, а также уложила на одной половине моста новое асфальтобетонное покрытие взамен деревянного настила. Там уже могут ездить автомобили.

Специалисты же делают основание проезжей части на второй половине сооружения. Уже уложен нижний слой асфальтобетона.