Суд оштрафовал УК в Карачеве за плохую работу

Суд оштрафовал управляющую компанию в Карачеве на 260 тысяч рублей за плохую работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратились жильцы многоквартирных домов в городе Карачеве. Они пожаловались на работу управляющей компанией ООО «Домрус50». Коммунальщики плохо исполняли обязанности по содержанию домов и уборке дворов.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в домах облупившиеся стены и потолки подъездов, выбоины в полу, сломанные окна, нарушения целостности изоляции трубопроводов и протечки канализации. В одной из многоэтажек трещины на фасаде и старая кровля привели к залитию квартир.

Прокурор района внес руководителю управляющей организации представление. ООО «Домрус50» привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал УК на 260 тысяч рублей.