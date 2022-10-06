Суд потребовал снести детскую площадку в Красной Горе

Прокуратура через суд требует демонтировать игровую площадку, размещенную над газопроводом в посёлке Красная Гора.

Прокуратурой Красногорского района выявила нарушения при содержании детских игровых площадок. В ведомстве узнали, что игровой комплекс в посёлке Красная Гора был установлен на газопроводе высокого давления. Это угрожает жизни детей. Собственника у площадки нет.

Администрации Красногорского района на представление прокурора не отреагировала. Тогда ведомство обратилось в суд с иском. Требование о демонтаже детской площадки высшая инстанция удовлетворила. Решение ещё не вступило в законную силу.