Суд потребовал вернуть в казну премию главы брянской сельской администрации

Суд потребовал вернуть 14 тысяч рублей, незаконно полученные главой брянской сельской администрации в качестве премии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе. Они выяснили, что глава сельских администраций Севского района с января по ноябрь 2023 года без согласования представительного органа поселения выписывал себе премии за счёт муниципального бюджета. Сумма превысила 14 тысяч рублей.

Прокурор Севского района обратился в суд с иском о взыскании с чиновника незаконно полученных денег. Требования высшая инстанция удовлетворила.

Глава сельской администрации обжаловал решение. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу отклонила.