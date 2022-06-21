Суд в Сельцо расторг фиктивный брак

Иностранцу дважды отказали в получении разрешения на проживание в России.

Суд расторг фиктивный брак между жительницей города Сельцо гражданином Азербайджанской Республики.

Проверку инициировала прокуратура. Выяснилось, что супруги вместе не живут и семью создавать не собирались.

На четвёртый день после заключения брака с жительницей Сельцо, иностранец обратился в Управление по вопросам миграции для получения разрешения на проживания. Документы ему выдали. До этого мужчине дважды отказывали в получении разрешения.

Исковое заявление прокурора о признании брака недействительным суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.