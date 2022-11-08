Сухо и тепло будет на Брянщине в середине недели

В Брянской области в среду не будет осадков и потеплеет до 10 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 9 ноября в Брянской области будет облачно с прояснениями. Осадков в регионе не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +1ºC. А днём воздух прогреется до +10ºC.