Температура воздуха превысит 30 градусов на Брянщине в пятницу

В пятницу температура воздуха превысит 30 градусов в Брянской области. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В пятницу, 4 августа, в Брянской области будет переменная облачность. Днём пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах прогремят грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до +15ºC. А днём воздух прогреется до +32ºC.