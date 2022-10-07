Тепло и туманно будет в Брянской области в субботу

Туман и южный ветер прогнозируют на Брянщине 8 октября, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В субботу, 8 октября в Брянской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром на некоторые районы опустится туман.

Ветер южный будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью опустится до +1ºC. Днём воздух прогреется до +17ºC.