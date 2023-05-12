Тепло и ветрено будет в субботу на Брянщине

Северо-западный ветер и +24ºC будет на Брянщине в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В субботу, 13 мая, в Брянской области будет переменная облачность. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до +3ºC. Днем потеплеет до +24ºC.