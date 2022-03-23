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Три жителя Суземки два года ждали зарплату 

2022, 23 марта 20:01 Разное
Три жителя Суземки два года ждали зарплату 
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Работодатель задолжал им 94 тысячи рублей.

Три работника предприятия, занимающегося ремонтом машин, при увольнении в 2019 году не получили зарплату. Им не вернули 94 тысячи рублей.

Работодатель долго тянул с выплатами, и бывшие сотрудники обратились в прокуратуру. Представление надзорного ведомства об устранении нарушений предприниматель проигнорировал. Тогда прокурор Суземского района подал исковое заявление в суд.

На заседании гендиректор предприятия отказывался от выплаты из-за истёкшего срока исковой давности. Но суд принял во внимание, что сначала работники, ждали выполнения обещания  работодателем, затем обратились в прокуратуру, а не просто ждали выплаты долга.

Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по заработной плате. Предприятием занялись приставы. Они арестовали имущество должника. И спустя неделю бывшим работникам выплатили деньги.

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