Три жителя Суземки два года ждали зарплату 

Работодатель задолжал им 94 тысячи рублей.

Три работника предприятия, занимающегося ремонтом машин, при увольнении в 2019 году не получили зарплату. Им не вернули 94 тысячи рублей.

Работодатель долго тянул с выплатами, и бывшие сотрудники обратились в прокуратуру. Представление надзорного ведомства об устранении нарушений предприниматель проигнорировал. Тогда прокурор Суземского района подал исковое заявление в суд.

На заседании гендиректор предприятия отказывался от выплаты из-за истёкшего срока исковой давности. Но суд принял во внимание, что сначала работники, ждали выполнения обещания работодателем, затем обратились в прокуратуру, а не просто ждали выплаты долга.

Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по заработной плате. Предприятием занялись приставы. Они арестовали имущество должника. И спустя неделю бывшим работникам выплатили деньги.