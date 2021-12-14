В Унечском районе родители пытались оставить троих детей без жилья

Дом супруги купили за материнский капитал.

Прокуратура Унечского района Брянской области восстановила жилищные права троих детей.

В ведомстве сообщили, что родители несовершеннолетних купили дом с использованием материнского капитала. Однако доли в собственность детей не оформили, хотя были обязаны.

Прокурор направил в суд заявление о восстановление прав несовершеннолетних. Иск удовлетворили. После этого родители зарегистрировали на детей долевую собственность на дом.